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طالبان تناشد أمريكا بإظهار «قلبها الكبير» للمشاركة في دعمها ماليا

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طالبان تناشد أمريكا بإظهار «قلبها الكبير» للمشاركة في دعمها ماليا طالبان تناشد أمريكا بإظهار «قلبها الكبير» للمشاركة في دعمها ماليا

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ناشدت حركة «طالبان»، أمريكا اليوم الثلاثاء، بالمشاركة في تقديم التبرعات الدولية لها.

وقال وزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي، في مؤتمر صحفي أن حركة طالبان ستنفق أموال المتبرعين المقدمة لها بحكمة، ونوهت بأنها ستستخدمها للتخفيف من حدة الفقر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال متقي: «الإمارة الإسلامية ستبذل قصارى جهدها لإيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين بشفافية تامة».
كما طلب أمير خان متقي من واشنطن إظهار تقديرها لسماح حركة طالبان للولايات المتحدة بإكمال انسحاب قواتها العسكرية، وإجلاء أكثر من 120 ألف شخص، الشهر الماضي.

وقال: «أمريكا بلد كبير، يجب أن يكون لديها قلب كبير».

وأشار أمير خان متقي في المؤتمر الصحفي إلى أن أفغانستان تلقت بالفعل مساعدات من دول مثل باكستان وقطر وأوزبكستان، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

المصرى اليوم

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