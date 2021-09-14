رسمياً.. «مجاهد» يتقدم بأوراق ترشحه رئيساً لنادي سموحة في الإسكندرية

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قدمَ محمد مجاهد، أوراق ترشحه لخوض سباق انتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة، اليوم الثلاثاء، والمقرر إجراؤها 29 أكتوبر المُقبِل، وذلك إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، تحت شعار «التغيير»، حيث يرتكز برنامجه الانتخابي على تنمية الموارد، وعدم تحميل الاعضاء أية أعباء إضافية.

وقال «مجاهد»، في تصريحات له عقب تقديم أوراقه مساء اليوم، أنه يتمنى من أعضاء الجمعية العمومية للنادي إعلاء مصلحة النادي العريق فوق كل اعتبار، وتنحية أي خلافات جانبًا، موجهاً حديثه للأعضاء: الخلافات لن تعود بالنفع عليكم رغم أنكم أنتم القوة الحقيقية، وإنما سيستفيد منها أصحاب المصالح الشخصية والضيقة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي سموحة على منصب «الرئيس والأعضاء»، السبت الماضي، ولمدة 7 أيام.

وأكدت اللجنة، انعقاد الجمعية العمومية العادية، في 29 أكتوبر المُقبِل، في مقر النادي بسموحة، وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي، والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأوضحت اللجنة أن التوقيع في الكشوف يبدأ من الساعة 9 صباحًا، وحتى 7 مساءً، إذ يبدأ التصويت مع بداية التسجيل في كشوف الحضور، وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل، ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية، فإذا اكتمل النصاب القانوني، يتم فرز الأصوات، وبدء مناقشة جدول الأعمال، بعد الانتهاء من التوقيع في الكشوف الساعة 7 مساءً، في إستاد الهوكي.

وأشارت اللجنة الانتخابية إلى أن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، هم المسددين للاشتراك السنوي لعام 2020-2021 وذلك قبل تاريخ الجمعية العمومية بـ15 يومًا، والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل من تاريخ الجمعية العمومية.

واكد «مجاهد» في تصريحات سابقه لـ«المصرى اليوم»، على أن برنامجه الانتخابي شامل يتضمن حلول واقعية لمختلف الأزمات الحاصلة سواء ملف الإصلاح الزراعي أو البنية التحتية أو حالة الزحام الرهيب ومختلف الخدمات الخاصة بالجانبة الإنشائي سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق

وأوضح ان البرنامج الانتخابي يشمل اللملف الرياضي وصناعة ابطال من ابناء الأعضاء يضمن العدالة والمساواه بين الجميع ليشعر اللاعب قبل ولي الأمر ان مجهودة يتم تقديرة وأن المعييار الوحيد لتقييمة هو اجتهادة وتفوقة .كما يتضمن البرنامج افكار كثيرة تتضمن طرح رؤية تنير الطريقالى جانب مقاسمة ولي الأمر الأعباء المادية المبالغ فيها ليعود سموحة إلى طريقة المستقيم كونة مؤسسة غير هادفة للربح

وتابع: نحلم بمستقبل أفضل وتطوير حقيقي لنادي سموحة لم يعد لدينا وقت الرفاهية ولم يعد هناك اختيار سوى التقدم والنمو بسواعد وجهد كل ابناء النادي المخلصين لذلك فنحن إلى حاجة إلى مراجعة مواقفنا وان بتوحد اعضاء الجمعية العمومية على كلمة سواء ونحافظ على مقدرات واحلام الأعضاء وطموح ابنائهم .