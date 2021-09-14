رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلس «خدمة المجتمع وتنمية البيئة»

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ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الثلاثاء، اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أعضاء المجلس.

وافق المجلس على عدة قرارات جاء أبرزها تفعيل مركز الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة وإرسالها إلى بيت الخبرة ووزارة المالية، وتجهيز احتفالية كبرى بمناسبة أعياد أكتوبر بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة، والتجهيز لإطلاق قافلة طبية مع كلية الطب ومديرية الصحة بالأقصر.

كما تم الموافقة على بروتوكول التعاون بين الجامعة ومؤسسة الثقافة والإبداع والمشاركة في الدورة الثالثة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 22 فبراير حتى 28 من الشهر نفسه لعام 2022.

كما ناقش المجلس النظر في بعض القرارات أبرزها؛ تعديل بعض المواد بمركز استشارات وتقنية المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك النظر في إنشاء مركز سباكة البرونز بكلية الفنون الجميلة، والنظر في اللائحة المالية والإدارية بمركز دعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.