أخبار عاجلة

"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
قطار قتلى "كورونا" بأمريكا يصل محطة التعادل مع الإنفلونزا الإسبانية! -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلس «خدمة المجتمع وتنمية البيئة»

Print
رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلس «خدمة المجتمع وتنمية البيئة» رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلس «خدمة المجتمع وتنمية البيئة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الثلاثاء، اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أعضاء المجلس.

وافق المجلس على عدة قرارات جاء أبرزها تفعيل مركز الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة وإرسالها إلى بيت الخبرة ووزارة المالية، وتجهيز احتفالية كبرى بمناسبة أعياد أكتوبر بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة، والتجهيز لإطلاق قافلة طبية مع كلية الطب ومديرية الصحة بالأقصر.

كما تم الموافقة على بروتوكول التعاون بين الجامعة ومؤسسة الثقافة والإبداع والمشاركة في الدورة الثالثة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 22 فبراير حتى 28 من الشهر نفسه لعام 2022.

كما ناقش المجلس النظر في بعض القرارات أبرزها؛ تعديل بعض المواد بمركز استشارات وتقنية المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك النظر في إنشاء مركز سباكة البرونز بكلية الفنون الجميلة، والنظر في اللائحة المالية والإدارية بمركز دعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن