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السودان: مصرع حوالي 80 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال موسم الخريف الحالي

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السودان: مصرع حوالي 80 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال موسم الخريف الحالي السودان: مصرع حوالي 80 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال موسم الخريف الحالي

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أعلن الناطق باسم المجلس القومى للدفاع المدني بالسودان، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة والسيول خلفت وراءها مصرع 84 شخصا إضافة إلى إصابة 67 آخرين خلال موسم الخريف بالسودان للعام الحالي.

وجاء في بيان الناطق باسم المجلس القومى للدفاع المدني: " مصرع 84 وإصابة 67 شخصا في 18 ولاية سودانية منذ بدء موسم الخريف للعام الحالي بالسودان".

وكشف البيان عن "انهيار 8554 منزلا بشكل كامل بجانب انهيار 27492 منزلا بشكل جزئي في 18 ولاية سودانية".

هذا وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في وقت سابق، تجاوز نهر الدندر منسوب الفيضان (13.05)، حيث بلغ 13.56 متر.

المصرى اليوم

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