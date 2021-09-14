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«الصحة العالمية» تكشف موقفها بشأن تطبيق نظام طلب جوازات التطعيم في المطارات

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«الصحة العالمية» تكشف موقفها بشأن تطبيق نظام طلب جوازات التطعيم في المطارات «الصحة العالمية» تكشف موقفها بشأن تطبيق نظام طلب جوازات التطعيم في المطارات

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن المنظمة تنظر في طلب جوازات سفر تؤكد التطعيم ضد كورونا كشرط مسبق للتمييز في السفر، نظرًا لنقص اللقاحات في بعض المناطق، لكنها تعتقد أنه يمكن النظر في هذا الإجراء عندما تزداد تغطية اللقاح.

وقال أدهانوم، الثلاثاء: «لا نريد استخدام جوازات سفر اللقاح كشرط مسبق للسفر بسبب الافتقار إلى المساواة في أخذ اللقاحات. ستكون أداة للتمييز، ولن تساعد. لذلك، في هذا الوقت، لا يمكن استخدامها ... خاصة إذا كانت شرطًا للسفر. ولكن في المستقبل عندما تزداد تغطية اللقاح عالميًا، يمكن النظر في ذلك، ولهذا السبب نساعد البلدان التي تعمل على جوازات سفر اللقاحات حتى نتمكن من الحصول على نظام موحد».

المصرى اليوم

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