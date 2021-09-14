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الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل أحد أفراده برصاص مسلحين

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الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل أحد أفراده برصاص مسلحين الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل أحد أفراده برصاص مسلحين

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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مقتل أحد أفراده على يد مسلحين خلال عمليات لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

جاء هذا في بيان تلاه متحدث الجيش الليبي، مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إنه «ضمن عملها في السيطرة وتأمين حدود الوطن، عملية عسكرية تنفذها القوات المسلحة قوة عمليات الجنوب وفي الجنوب الغربي تحديدا، تمكنت خلالها من القضاء على عشرات من المرتزقة الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية ويستبيحون الأراضي الليبية».

وأوضح أنه «استشهد خلال هذه العملية أحد أفراد القوات المسلحة»، موضحا أن العمليات أدت لفرار المسلحين وتطهير المنطقة، دون ذكر اسمها تحديدا.

المصرى اليوم

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