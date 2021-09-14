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اختتمت منذ قليل منافسات السباحة بالدور قبل النهائى تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة حالياً على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاء اللاعب الروسي في المركز الأول مجموعة (1) ارتيوم بلشيك بمجموع نقاط 312 نقطة، بينما احتل لاعب تايلاند فوريثوت يوهوانج في المركز الثاني بمجموع نقاط 312، فيما حصل المنتخب البلجيكي على المركز الثالث ايمل جورزدنوف بمجموع نقاط 304.

واحتل المركز الرابع محمد شريف لاعب منتخب مصر برصيد 303 نقطة في زمن قدره 2:03:93 بينما احتل مروان علام المركز الثالث عشر برصيد 292 نقطة بزمن 2:09.08.

وفي منافسات المجموعة الثانية تصدر اللاعب الإيطالى ماثيو بوفانزي برصيد 326 نقطة وجاء في المركز الثاني لاعب منتخب ليتوانيا لوكس جاديو برصيد 312 نقطة بينما احتل المركز الثالث فايبس هيبانك لاعب منتخب تايلاند برصيد 309 نقطة بينما جاء اسامة زكي لاعب منتخب مصر في المركز التاسع برصيد 302 نقطة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

يشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.