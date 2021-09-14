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انتظم طارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساءاليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة بمقر النادي، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون الدوليون من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.