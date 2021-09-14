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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، راحة لكل من محمد أبوجبل ومحمود حمدي الونش وعمر السعيد ومحمود عبدالعزيز والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي راحة من التدريبات، بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.