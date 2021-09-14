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لقاح كورونا يتسبب في أزمة بسداسي

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لقاح كورونا يتسبب في أزمة بسداسي الزمالك لقاح كورونا يتسبب في أزمة بسداسي

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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، راحة لكل من محمد أبوجبل ومحمود حمدي الونش وعمر السعيد ومحمود عبدالعزيز والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي راحة من التدريبات، بعد حصولهم على لقاح اليوم الثلاثاء.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.

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