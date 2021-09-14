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موهبة القرن تجبر مدرب ليفربول على متابعة بطولات السيدات: التنس أصبح فى أيد أمينة

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موهبة القرن تجبر مدرب ليفربول على متابعة بطولات السيدات: التنس أصبح فى أيد أمينة موهبة القرن تجبر مدرب ليفربول على متابعة بطولات السيدات: التنس أصبح فى أيد أمينة

أجبرت البريطانية الشابة إيما رادوكانو، مدرب ليفربول الانجليزى على متابعة مباراتها الاخيرة خلال بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، أمام الكندية ليلى فرنانديز والتى حسمتها النجمة البريطانية لصالحها لتسطر مجد جديد في مسيرتها بعالم التنس.

ونشرت وكالة روتيز تقرير عن تأثر مدرب ليفربول بالمباراة النهائية وقراره المفاجئ بمتابعة تنس السيدات بشكل أكثر عمقا بعدما تأثر بشدة بأداء الموهبة البريطانية التي عزفت على أوتار المجد في بطولة أمريكا للتنس.

وحققت رادوكانو (18 عاما) مفاجأة مدوية في عالم التنس بفوزها على منافستها الشابة الكندية ليلى فرنانديز لتصبح أول لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز لقبا كبيرا، كما أصبحت أول لاعبة بريطانية تنال لقبا في الفردي بالبطولات الكبرى منذ تتويج فيرجينيا ويد بلقب ويمبلدون في 1977.

وقال كلوب إن تنس السيدات أصبح الآن في أيد أمينة بعد أن شاهد كفاح اللاعبة الشابة في الملعب ووصف رادوكانو بأنها «موهبة القرن».

وأبلغ كلوب الصحفيين اليوم الثلاثاء: كان الأمر مثيرا للإعجاب. مر وقت طويل على آخر مرة شاهدت فيها مباراة تنس كاملة. تأثرت كثيرا بالقوة والسرعة.

وأضاف، شاهدنا أيضا المقابلات التي أجريت معهما. الطريقة التي تحدثت بها اللاعبتان رغم حداثة سنهما (في 18 و19 من العمر) ألهمتني كثيرا ربما أكثر من التنس ذاته، كما أظهرت إيما احتراما كبيرا لمنافستها. عبرت اللاعبتان عن الرغبة في اللقاء كثيرا في المستقبل وخوض العديد من المباريات النهائية.

وقال: كان عرضا رائعا للروح الرياضية في للنخبة. قدمت إيما درسا لكل إنسان في التحلي بالتواضع رغم أنها تملك العالم، وسأتابع تنس السيدات بالتأكيد مرة أخرى أكثر بكثير مما شاهدته في السنوات القليلة الماضية .

المصرى اليوم

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