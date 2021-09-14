محافظ كفر الشيخ يتابع بدء الدورة الجديدة لمحو الأمية

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يستعد فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبارفي محافظة كفر الشيخ، لبدء الدورة الجديدة، وعقد امتحان دور أكتوبر، والتي تضم1587 فصلاً وعدد الدارسين، 17435 فصلاً بمدن وقرى المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عزت سلامه، مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

قال الدكتور عزت سلامه، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من دورة يوليو ونجح خلال أداء الامتحان 4304 دارس ودارسة، مؤكداً أنه تم عقد بروتوكول بين فرع الهيئة وكلية الدراسات الإسلامية بدسوق، لتسهيل مشاركة الطلاب في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، برئاسة الدكتور جمال عبدالوهاب، عميد الكلية والدكتور طلعت أبوحلاوة، وكيل الكلية، وسيتم عقد ندوة للطلاب خلال بدء العام الدراسي، لتعريف الطلاب بنود البروتوكول.