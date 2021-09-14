ضبط 2 طن «هالك» بسكويت منتهي الصلاحية داخل مصنع في برج العرب (صور)

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شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة، حملة تموينية بنطاق الإدارة الثلاثاء أسفرت عن ضبط هوالك بسكويت منتهية الصلاحية.

وتأتي الحملة في اطار تنفيذ تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية لحماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية والمنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بسكويت بمنطقة برج العرب بحيازته ٧٢٠٠ قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، و٢٠٠٠ كجم هوالك ومخلفات بسكويت غير مدون عليها بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 2 طن هوالك وقطع بسكويت منتهية الصلاحية داخل مصنع في برج العرب (صور)