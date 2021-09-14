الشرطة الألمانية تحقق بمصدر بالون تسبب في انقطاع الكهرباء عن دريسدن

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تحقق الشرطة الألمانية في مصدر بالون تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مدينة دريسدن الشرقية ومحيطها.

وقالت السلطات إن البالون المعدني تسبب في حدوث تماس كهربائي في محطة كهرباء فرعية في دريسدن بعد وقت قصير من الساعة الثانية بعد ظهر يوم أمس الاثنين، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على المستشفيات والمصانع ونحو 300 ألف أسرة كما حوصر العشرات في المصاعد.

وقال كلوديوس روكوش المتحدث باسم شركة المرافق SachsenEnergie، إن البالون المتفحم المغطى بالألمنيوم الذي تم العثور عليه في المحطة الفرعية، نكتوب عليه «تحذير واضح» بعدم إطلاقه بالقرب من الأسلاك الكهربائية.

وقال توماس غايثنر المتحدث باسم شرطة دريسدن، إن المحققين ليس لديهم حاليا أي دليل على أن البالون تم توجيهه إلى الكابلات العلوية عن قصد.

وأضاف: «نعمل حاليا على افتراض أنه في أحسن الأحوال كان إهمالا أو مجرد صدفة»، مشيرا إلى أن «عدم إعلان المسؤولية يشير إلى أنه لم يكن هجوما ذا دوافع سياسية، ولكن لا يمكننا استبعاد ذلك بنسبة 100٪ أيضا».