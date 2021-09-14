ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: تقرير التنمية البشرية يؤكد الالتزام بالنهج التنموى

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قالت راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقرير التنمية البشرية الذي أطلقته مصر اليوم يجدد ويؤكد التزامَ مصر بالنهج التنموي الذي يضع البشر في قلب عمليات التنمية ويركزعلي الانسانَ كمحرك لعجلة التنمية والمستفيد الأول من إنجازاتها.

وأضافت أبوالحسن: «هذا هو نهجُ التنمية البشرية الذي أُسَّسَ له تقريرِالأمم المتحدة للتنمية البشرية دولياً على مدى الأعوامِ الثلاثين الماضية وأصبح اليوم هي المرجع الأساسي ذوالمصداقية الأعلى حول التنمية الذي تعتمده كل بلدان العالم وتؤسس عليه عملها في التخطيط وصياغة السياسات التنموية.»

ويعد التقرير هو الثاني عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي دأبت مصرعلى إصدارها منذ عام 1994، ويأتي بعد توقف دام 10 سنوات منذ آخر إصدار في عام 2010.

وخلال السنوات العشر الماضية (2011-2020)، تقدمت مصر نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى – وذلك وفقاً لتقريرالتنمية البشرية في مصر 2021 والذي أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار» بتشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.