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اعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه قرار بالايقاف والاستبعاد من وزير الرياضة بالكشف عن العديد من المفاجأت والفضائح للجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك.

وقال منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه سيذيع فيديو مساء اليوم لكشف الحقائق والمفاجآت امام جمهور الزمالك.

وكتب مرتضي منصور على صفحته :«ياجماهير الزمالك العظيمة الوفية، لن تنجح اللجان المؤقتة في تضليلكم، للأسف بعدما كنا نتحدث عن لقب نادي القرن وصفقة القرن».

وأضاف «انتظروا الليلة بالمستندات والصوت والصورة فضيحة القرن والكل صامت لانهم توهموا انه لا ا يوجد أحد يحاسب أصحاب الفضيحة لأنهم توهموا أنهم فوق القانون ونادي الزمالك العريق عزبة ورثوها».