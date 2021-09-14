مذكرة تفاهم بين جامعة نورة ومعهد الإدارة

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أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مذكرة تفاهم، مع معهد الإدارة العامة، بحضور رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ومدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر بن أسعد السجان، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021م، في مقر الجامعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات، وتطوير القيادات والمنصات الإلكترونية إضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

تمثل نطاق عمل المذكرة في تبادل الخبرات والتعاون المشترك في الأنشطة التي تهم الطرفين والتي تتضمن التدريب والبحوث والاستشارات والدراسات التطبيقية، كذلك التعاون في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية لتطوير موظفي القطاع العام والخاص وفق إمكانيات وخطط الطرفين، والتعاون في تنمية المحتوى الإلكتروني لمنصة إثرائي التابعة لمعهد الإدارة، وتعزيز برامج التعليم عن بُعد.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات والتعاون المشترك، بين أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بالمعهد، ومركز القيادات النسائية بالجامعة؛ في مجالات التدريب والبحوث الاستشارية، والدراسات التطبيقية، والتقييم والتوجيه والإرشاد، والتنسيق لإقامة ورش عمل ولقاءات ومؤتمرات مشتركة، كما يسعى الطرفين إلى تحقيق التبادل المعرفي وتبادل الخبرات بالعملية التدريبية والأكاديمية، وإنشاء دبلومات مشتركة من خلال مركز الأعمال.

وتأتي هذه المذكرة في إيجاد تعاون استراتيجي بين الطرفين، في مجالات التدريب لرفع كفاءة رأس المال البشري وإعداده علميًا على نحو يدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.