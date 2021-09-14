أخبار عاجلة

"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
قطار قتلى "كورونا" بأمريكا يصل محطة التعادل مع الإنفلونزا الإسبانية! -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

مذكرة تفاهم بين جامعة نورة ومعهد الإدارة

Print
مذكرة تفاهم بين جامعة نورة ومعهد الإدارة مذكرة تفاهم بين جامعة نورة ومعهد الإدارة
أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مذكرة تفاهم، مع معهد الإدارة العامة، بحضور رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ومدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر بن أسعد السجان، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021م، في مقر الجامعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات، وتطوير القيادات والمنصات الإلكترونية إضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

تمثل نطاق عمل المذكرة في تبادل الخبرات والتعاون المشترك في الأنشطة التي تهم الطرفين والتي تتضمن التدريب والبحوث والاستشارات والدراسات التطبيقية، كذلك التعاون في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية لتطوير موظفي القطاع العام والخاص وفق إمكانيات وخطط الطرفين، والتعاون في تنمية المحتوى الإلكتروني لمنصة إثرائي التابعة لمعهد الإدارة، وتعزيز برامج التعليم عن بُعد.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات والتعاون المشترك، بين أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بالمعهد، ومركز القيادات النسائية بالجامعة؛ في مجالات التدريب والبحوث الاستشارية، والدراسات التطبيقية، والتقييم والتوجيه والإرشاد، والتنسيق لإقامة ورش عمل ولقاءات ومؤتمرات مشتركة، كما يسعى الطرفين إلى تحقيق التبادل المعرفي وتبادل الخبرات بالعملية التدريبية والأكاديمية، وإنشاء دبلومات مشتركة من خلال مركز الأعمال.

وتأتي هذه المذكرة في إيجاد تعاون استراتيجي بين الطرفين، في مجالات التدريب لرفع كفاءة رأس المال البشري وإعداده علميًا على نحو يدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
جمعية التمريض تتوعد بمقاضاة كاتبة صحفية

جمعية التمريض تتوعد بمقاضاة كاتبة صحفية

عاجل | بيت خبرة للإعانات الاجتماعية في السعودية

عاجل | بيت خبرة للإعانات الاجتماعية في السعودية

بنجلاديشي يهرب 6 آلاف حبة يابا إلى السعودية

بنجلاديشي يهرب 6 آلاف حبة يابا إلى السعودية

انطلاق برنامج زمان أول

انطلاق برنامج زمان أول