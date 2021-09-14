«عمومية النقض»: 98.8% نسبة الفصل في الطعون الجنائية العام الماضي

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انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتوزيع العمل للعام القضائى 2021/ 2022.

ورحب رئيس محكمة النقض بقضاة المحكمة الجُدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد، كما عرض نسبة الفصل في الطعون عن العام المنصرم والتى تمثل نسبة 98.8% في الطعون الجنائية ونسبة 94% في الطعون المدنية من المعروض أمامها.

وأثنى «شوضة» على قضاة المحكمة فيما بذلوه من جهد ورؤساء إدارات ومراكز المحكمة بمختلف أنواعها، شاكرًا الجهد المبذول في إنجاز القضايا وتيسير العمل عليها مع استمرار مجلس القضاء الأعلى على نحوه في صون ورعاية مصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة في كل شأن من شؤونهم لضمان استقلال القضاء وإرساء القسط بين أفراد المجتمع في كل ربوع الوطن.