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يورجن كلوب يتغنى بمحمد صلاح : يشبه ميسي ويمكنه اللعب حتى سن الـ 40

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يورجن كلوب يتغنى بمحمد صلاح : يشبه ميسي ويمكنه اللعب حتى سن الـ 40 يورجن كلوب يتغنى بمحمد صلاح : يشبه ميسي ويمكنه اللعب حتى سن الـ 40

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أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالفرعون المصري محمد صلاح، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين ليفربول وميلان الإيطالي.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ميلان في الأنفيلد غداً الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم: محمد صلاح لاعب مميز جداً، ويمتلك كل الإمكانيات التي يحتاجها أي لاعب لمواصلة اللعب حتى سن الـ 40، هو فقط بحاجة لأن يكون بعيداً عن الإصابات.

وأضاف يورجن كلوب: اللاعبون العظماء الذين يسجلون النجاحات لفترات طويلة مع أنديتهم مثل ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي يحتاجون فقط لأن يبتعدوا عن الإصابات.

وأضاف يورجن كلوب: محمد صلاح يشبه ليونيل ميسي في البناء الجسدي، ويرغب أيضاً في أن يواصل الرحلة مع كرة القدم لفترات طويلة، وهذا الأمر يتعلق فقط في الفترة المقبلة بقدرته على الحفاظ على لياقته وسلوكه المنضبط داخل الملاعب.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل حتى الآن 128 هدفاً مع فريق ليفربول وذلك في 207 مباريات، منها 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 162 مباراة.

المصرى اليوم

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