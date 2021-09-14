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بث مباشر مانشستر يونايتد ضد يانج بويز

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بث مباشر مانشستر يونايتد ضد يانج بويز بث مباشر مانشستر يونايتد ضد يانج بويز

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ينتظر عشاق الكرة العالمية مباراة مانشستر يونايتد ضد يانج بويز في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الجديدة.

ويسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قيادة فريقه لتحقيق بداية رائعة في مشوار اللقب القاري مثلما حدث خلال المواجهة الأولى له محليًا بتسجيل هدفين في الانتصار على نيو كاسل برباعية مقابل هدف.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد يانج بويز غدًا الثلاثاء 14-9-2021 في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، على ملعب سويسرا فانكدروف.

وسيتم نقل اللقاء تليفزيونيًا عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1 hd بصوت المعلق خليل البوشي مع وجود استديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة العربية، كما يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الاوروبية خدمة متابعة اللقاء بشكل لحظي مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويتواجد مانشستر يونايتد رفقة فريق يانج بويز وأتالانتا وفياريال ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022.

تشكيل مانشستر يوناتيد أمام يانج بويز

ومن المتوقع أن يدفع مدرب الشياطين الحمراء سولشاير المباراة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا- رافائيل فاران- ماجواير- لوك شو.

خط الوسط: فريد- بول بوجبا- جرينوود- سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – فيرنانديز.

المصرى اليوم

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