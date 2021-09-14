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العنف يتزايد والانتهاكات مستمرة.. الأمم المتحدة: سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين

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العنف يتزايد والانتهاكات مستمرة.. الأمم المتحدة: سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين العنف يتزايد والانتهاكات مستمرة.. الأمم المتحدة: سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين
"بينيرو" أشار إلى أن أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب

العنف يتزايد والانتهاكات مستمرة.. الأمم المتحدة: سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين

أعلن محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، ووثقوا تزايدا في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات .

وأوضحت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، أن الوضع بشكل عام يزاد قتامة، وفقاً لـ"رويترز".

ولفتت اللجنة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق من الدولة الممزقة، وانهيار اقتصادها وجفاف أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي.

من جهته، بين رئيس اللجنة باولو بينيرو، في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين، أنه بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين.

وأضاف أن الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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