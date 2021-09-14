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النقاز: سعيد بعودتي للزمالك وطموحي إسعاد الجماهير

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النقاز: سعيد بعودتي للزمالك وطموحي إسعاد الجماهير النقاز: سعيد بعودتي للزمالك وطموحي إسعاد الجماهير

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أبدى التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سعادته بالعودة مجددا للقلعة البيضاء.

وكتب النقاز عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: «سعيد بعودتي من جديد لنادي الزمالك، عودة مختلفة بآمال وتحديات جديدة، أسعى من خلالها لإسعاد الجماهير البيضاء التي أكن لها كل الاحترام والتقدير».

كان الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع حمدي النقاز لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل حيث وقع اللاعب على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة.

المصرى اليوم

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