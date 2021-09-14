"الطب المنزلي" بصحة الطائف تطعم أكثر من 4 آلاف مستفيد بمنازلهم

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عدد من تلقّى الجرعة الأولى منهم وصل إلى 2303 والجرعتين 2324

نجحت فرق "الطب المنزلي" بصحة الطائف في تطعيم 4627 مستفيدًا ومستفيدة في منازلهم بلقاح "كورونا".

وذكرت "صحة الطائف" أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الفرق الميدانية لخدمة المسجلين في خدمات الطب المنزلي، والعمل على تطعيمهم وحمايتهم من التعرض لهذا الوباء، لافتًا إلى أن عدد من تلقّى الجرعة الأولى منهم وصل إلى 2303 والجرعتين 2324.

وأوضحت أنه سيتم العمل على استكمال الجرعة الثانية لكافة المرضى المسجلين في خدمات الطب المنزلي في منازلهم من أجل تطعيمهم بكامل الجرعات، مشيرة إلى أن الفرق تساهم أيضًا في تطعيم من يشاركون كبار السن الإقامة في إطار العمل على خدمة الجميع.