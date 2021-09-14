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"أولسان" و"ناجويا".. إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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تأهل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما تغلّب على كاواساكي فرونتال الياباني بركلات الترجيح 3-2، الثلاثاء في دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ثم خاض الفريقان وقتًا إضافيًّا لم يسفر عن جديد لتحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح.

وكان الهلال السعودي قد حجز المقعد الأول في دور الثمانية بالفوز على استقلال طهران الإيراني 2-0، الاثنين، في افتتاح منافسات دور الستة عشر، كما تأهّل ناجويا جرامبوس الياباني في وقت سابق اليوم بالفوز على دايجو الكوري الجنوبي 4-2.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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