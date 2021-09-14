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"لتبقى" توضح آلية معرفة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية

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"لتبقى" توضح آلية معرفة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية "لتبقى" توضح آلية معرفة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية
لاحتساب قيمة الفاتورة وإدارة الطاقة في المنزل

أوضحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" طريقة معرفة استهلاك أي جهاز كهربائي مثل المكيفات بأنواعها الثلاثة "السبيلت" و"الشباك" والمركزي، وكذلك ثلاجات التبريد والتجميد والغسالة والنشاف والإنارة.

ومكنت المستهلكين من كيفية احتساب الفاتورة، وبالتالي إدارة الطاقة في المنزل وترشيدها.

ويبدأ من قراءة القدرة الكهربائية "كيلوواط" مضروبة في ساعات العمل مضروبة في تعرفة الكهرباء "ريال كيلو واط ساعة"، وذلك حسب شريحة الاستهلاك، وتختلف التعرفة باختلاف شريحة الاستهلاك الخاصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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