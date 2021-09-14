إحصائيات رونالدو في دوري أبطال أوروبا .. الدون الأعظم بلا منافس

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يظل الأسطورة كريستيانو رونالدو أسطورة حية في ملاعب الساحرة المستديرة على الرغم من تقدم اللاعب في العمر ووصوله إلى 36 عاماً.

وكان كريستيانو رونالدو حديث العالم في موسم الانتقالات الصيفية الأخير هذا العام بعد انتقاله إلى صفوف فريقه القديم مانشستر يونايتد مقابل 23 مليون يورو.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء، الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الجاري برفقة فريقه مانشستر يونايتد، وذلك في مواجهة نظيره يونج بويز السويسري، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة في دور المجموعات للبطولة.

وتقول لغة الأرقام والإحصائيات قبل انطلاق مباراة فريق مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأعظم في تاريخ الساحرة المستديرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخاض رونالدو 176 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 134 هدفاً، كما صنع 42 هدفاً لزملائه مع مختلف الفرق التي ارتدي قمصانها.

وخلال هذه الرحلة توج كريستيانو رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، منها لقب مع فريق مانشستر يونايتد في ولايته الأولى مع الفريق الإنجليزي، و4 ألقاب مع العملاق الملكي ريال مدريد الإسباني.