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سيراميكا كليوباترا يعسكر في شرم الشيخ استعدادًا للدوري

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سيراميكا كليوباترا يعسكر في شرم الشيخ استعدادًا للدوري سيراميكا كليوباترا يعسكر في شرم الشيخ استعدادًا للدوري

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قرر هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا خوض معسكر مغلق بداية من غدٍ الأربعاء ولمدة ١٥ يومًا بمدينة شرم الشيخ.

وعاد فريق سيراميكا كليوباترا للتدريبات الجماعية بدءًا من السبت الماضي، وكان من المقرر خوض الفريق معسكره المغلق أول الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم ٢٥ أكتوبر، موعدًا لبدء الموسم الجديد.

وفضل الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن هيثم شعبان منح اللاعبين راحة إضافية وذلك بسبب ضغط مباريات الموسم الماضي.

وجاء قرار الجهاز الفني بخوض معسكر مغلق من أجل رفع درجات تركيز اللاعبين، وتجهيزهم بشكل بدني وفني قوي للموسم الجديد.

المصرى اليوم

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