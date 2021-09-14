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مؤتمر صحفي لتقديم البرتغالي كارلوس كيروش الخميس

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مؤتمر صحفي لتقديم البرتغالي كارلوس كيروش الخميس مؤتمر صحفي لتقديم البرتغالي كارلوس كيروش الخميس

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يصل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطنى، غدا الأربعاء لتوقيع العقد الجديد لتدريب الفراعنة وبدء مهمته خلفا لحسام البدرى الذي رحل بعد مواجهة الجابون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وينتظر أن يجتمع كيروش مع الجهاز الفنى الذي يضم ضياء السيد ومحمد شوقى ووائل جمعة وعصام الحضرى، للتعارف ومناقشة برنامج الإعداد لمواجهتي ليبيا يومي 9 و12 أكتوبر المقبل في تصفيات .

ويناقش المدرب البرتغالى ملف المباراة الودية المزمع إقامتها 2 أكتوبر قبل موعد الأجندة الدولية المحدد لها يوم 4 من الشهر المقبل، حتى يتسنى له التعرف على اللاعبين وقدراتهم بشكل أكبر عن قرب.
ويخشى مسؤولو الجبلاية من الأثار السلبية في حالة إقامة مباراة ودية للمنتخب لتضارب موعدها مع مواعيد استئناف كأس التي سبق أن حددها اتحاد الكرة.

ويقيم اتحاد الكرة حفلاً لتقديم كيروش وجهاز للجماهير ووسائل الإعلام يوم الخميس في الواحدة ظهراً وبعدها سيتم عقد مؤتمر صحفي لكيروش للرد على استفسارات وسائل الإعلام، بجانب الحديث عن معسكر منتخب مصر المقبل.

وتستعد مصر في الفترة المقبلة لملاقاة منتخب ليبيا في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتحتل مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز أمام أنجولا 1-0 والتعادل مع الجابون 1-1 بالتصفيات.

المصرى اليوم

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