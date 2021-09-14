«ليمار» قناص كتيبة أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى

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أكد الأرجنتينى دييجو سيميونى، مدرب أتلتيكو مدريد، أن «اللاعبين الخمسة البدلاء غيَّروا مباراة» إسبانيول ضمن الجولة الرابعة من الليجا، والتى انتهت بانتصار حامل اللقب (2-1). وأبرز سيميونى أهمية امتلاك كتيبة قوية من اللاعبين، حيث قال: «هذا ما سيحدد ما إذا كنا فريقًا كبيرًا أم لا».

وسُئل سيميونى عن توماس ليمار، أحد أفضل لاعبى مباراة إسبانيول، وصاحب الهدف الثانى، فأجاب: «إنه يمر بلحظة جيدة للغاية.. ساورتنى شكوك حول إمكانية مشاركته في التشكيلة الأساسية، بعد مشكلة الهضم التي عانى منها مع فرنسا، ونأمل أن يكرر هذا الأداء».

وأردف: «ليمار كان اللاعب الذي كنا نبحث عنه عندما كان في موناكو، إنه عنصر مهم للغاية.. لقد تطور مستواه كثيرًا في الموسم الماضى، لكن كانت تنقصه الأهداف». وبالنسبة للفرنسى أنطوان جريزمان، القادم إلى أتلتيكو مدريد من برشلونة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، قال المدرب الأرجنتينى إنه قدم أداءً «جيدًا» في الشوط الأول. وتابع سيميونى: «لم نحصل على المباراة التي كنا نريدها.. سيطر إسبانيول على مجريات الشوط الأول، وقدم أداءً قويًا». واختتم تصريحاته قائلا: «لو كنا أكثر قوة في المباراة كنا سنلعب بصورة أفضل.. لقد استغل الخصم ضعفنا، وكان علينا إجراء تغييرات في الشوط الثانى».

ووصف توماس ليمار لحظة تسجيل هدف انتصار أتلتيكو مدريد في الدقيقة قبل الأخيرة من الدقائق العشر التي احتسبها الحكم وقتًا بدلًا من الضائع من مباراة إسبانيول، بأنها «كانت مثيرة للغاية». وانتصر أتلتيكو مدريد على إسبانيول بهدفين لهدف في مباراة الجولة الرابعة من منافسات دورى الدرجة الأولى الإسبانى لكرة القدم «الليجا»، وحمل هدف انتصار حامل اللقب توقيع ليمار في اللحظات الأخيرة من المباراة. وسلط ليمار الضوء على «العمل الجماعى» ومستوى أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أن الفريق سيمضى قادمًا مباراة تلو الأخرى. وقال ليمار في تصريحاته بعد المباراة: «كان الأمر مثيرًا للغاية. امتلكنا القوة لقلب موازين المباراة. لقد كان عملًا جماعيًا للفريق، فنحن لدينا فريق جيد للغاية».

دييجو سيميونى - صورة أرشيفية

وأضاف ليمار: «لا يوجد ضغط على الفريق، نحن نريد الفوز بجميع المباريات، وسنمضى قدمًا مباراة تلو الأخرى». وختم: «أنا سعيد مع هذا الفريق وهذه المجموعة، دعونا نَرَ إذا ما كنتُ سأستمر على هذا المنوال».

وحقق أتلتيكو مدريد رقمًا قياسيًا في الدورى الإسبانى بعدما حقق انتصارًا قاتلًا بنتيجة (2-1) على إسبانيول الصاعد حديثًا لدورى الدرجة الأولى الإسبانى، في إطار منافسات الجولة الرابعة. وافتتح راؤول دى توماس التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل كاراسكو لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 79، ثم اقتنص توماس ليمار هدف الانتصار القاتل في الدقيقة (90+9).

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن أتلتيكو مدريد، ولأول مرة في تاريخه، يُسجل 300 هدف أو أكثر ضد خصم واحد في الليجا على مدار مواجهات الفريقين (301 هدف ضد إسبانيول). وتقدم أتلتيكو إلى الصدارة برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، بينما لم تلعب بعض الفرق المنافسة على الصدارة بعد في هذه الجولة، فيما يملك إسبانيول نقطتين من أربع مباريات.