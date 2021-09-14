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تستعد الحكومة، ممثلة فى وزارة النقل، فى الإعلان عن قرب الانتهاء من كافة أعمال الطريق الدائرى وافتتاحه بالكامل بعد 3 سنوات من أعمال التوسعة والتطوير الشامل للطريق الذى بدأت الدولة إنشاءه فى منتصف السبعينيات بحارتين فى كل اتجاه، وأصبح الآن 6 حارات فى كل اتجاه. أرقام وزارة النقل كشفت أن معدلات التنفيذ بلغت 100% فى كوبرى السلام الجديد بمنطقة موقف العاشر، و100% نسبة تنفيذ كوبرى المرج، وإنهاء أعمال كوبرى تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائرى بنسبة 100% بالمطالع والمنازل، كما تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد، والانتهاء من كوبرى المنيب الذى يعد أعرض كوبرى على النيل، حيث يبلغ 8 حارات فى كل اتجاه بطول كيلومتر.

وأعدت «النقل» مسارا خاصا لتشغيل خدمة جديدة، حيث تقوم بتشغيل مشروع BRT على الطريق الدائرى. وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أهمية هذا المشروع فى تحقيق السيولة المرورية بالطريق الدائرى بالتزامن مع تطوير الطريق، لافتا إلى أن وزارة النقل تنفذ حاليا أعمال البنية التحتية بالمشروع، وهو ما يتطلب سرعة الانتهاء من الاتفاق بين الجانبين.

وقال الوزير إن جهود الوزارة فى التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، فضلًا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتى ستحقق طفرة كبيرة فى وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وإنهاء الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

كما وجه وزير النقل باستمرار إزالة المخلفات على مدار الساعة، وكذلك سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم مواقف وسائل المواصلات أسفل الطريق الدائرى لتصبح مواقف منظمة ومخططة لخدمة المواطنين وتيسير تحركاتهم لأماكن عملهم بسهولة وأمان، وربطها مع كبارى المشاة التى سيتم إنشاؤها للوصول إلى أماكن محطات أتوبيسات BRT المخطط تسييرها على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بعد الانتهاء من أعمال التطوير.