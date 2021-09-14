الموافقة على إنشاء «سلالم كهربائية» بكوبرى مشاة «ترعة الزمر»

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قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، إن جهاز تعمير القاهرة الكبرى وافق على إنشاء مصاعد كهربائية فى محور ترعة الزمر «محور الفريق كمال عامر» لخدمة كبار السن والأطفال وطلبة المدارس.

وأضاف «منصور»، لـ«المصرى اليوم»، أنه منذ التخطيط لإنشاء محور ترعة الزمر، تم التنسيق مع محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى على إنشاء سلالم متحركة أو مصاعد فى كبارى المشاة، وتم عقد أكثر من جلسة ومتابعة، لكنه فوجئ بأن الشركة المنفذة أنشأت كوبرى المشاة فى منطقة خاتم المرسلين دون أسوار أو مصاعد كهربائية، وهو ما نتج عنه وفاة أحد المواطنين نتيجة سقوطه من أعلى الكوبرى، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة المحافظة والجهاز، والبدء على الفور فى إعادة تخطيط كبارى المشاة، لتكون مصاعد أو سلالم كهربائية، بالإضافة إلى «السلالم العادية».

«المصرى اليوم» رصدت مشكلة كوبرى مشاة خاتم المرسلين الذى تم افتتاحه للجمهور دون وجود أسوار أو مصعد كهربائى، بطول نحو 50 مترًا، وارتفاع 9 أمتار، خاصة بعد وفاة عماد أحمد، 56 عامًا، أحد سكان المحافظة.

محور ترعة الزمر

يقول «رضا»، شقيق «عماد»، إنه كان يعانى أمراضًا مزمنة، وكان فى زيارة لأحد أصدقائه حين كان مجبرًا على عبور الكوبرى وقتها، ولأن الوقت كان ليلًا، حيث تنعدم الإضاءات فوق الكوبرى، ونظرًا لارتفاعه الشديد دون حواجز، اختل توازنه وسقط من هذا الارتفاع، ليلقى مصرعه فى الحال.

الكوبرى يربط بين طريق ترعة الزمر وشوارع خاتم المرسلين والثلاثينى ومستشفى الصدر، وهو ضمن مشروع محور «ترعة الزمر»، الذى أعلنت وزارة الإسكان أنه يهدف إلى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، حيث يعيد توزيع الحركة المرورية بما يخفف الاختناقات الحالية بميدان الجيزة ومحورى 26 يوليو وصفط اللبن، حيث يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب المحافظة.

ونفذ جهاز تعمير القاهرة الكبرى نحو 60% من معدلات إنشاء الكوبرى، إلّا أن تلك الخطط لم تراعِ استغاثات سكان المنطقة التى لم تتوقف، والتى تمثلت فى عدة شكاوى تم إرسالها لمحافظ الجيزة، تطالب بإيجاد حل لمشكلة ارتفاع السلم، واستبداله بسلم كهربائى، يراعى قدرات كل من يضطر لاستخدامه، خاصة أنه لا بديل له لعبور المحور.

إمام محمد جبران يرى فى عبور الكوبرى مغامرة تستوجب قراءة الشهادتين، قائلًا: «سلم الكوبرى رخام، ولو رجلى اتزحلقت يمين أو يسار فذلك معناه موتى، لأنه لا سور يحمى أو يصد، وأسفل الكوبرى من جميع الجوانب سيارات تسير على سرعات كبيرة».

محور ترعة الزمر

ويضيف شريف على، محاسب، أنه يضطر لاستقلال «توك توك» يقطع به مسافة طويلة لعبور حدود المحور، كى لا يجد نفسه مجبرًا على صعوده، ورغم أن ذلك يكلفه عشرات الجنيهات يوميًا، إلّا أن «العمر لا يقدر بمال».

وتتابع مريم عصام: «أتوجه بسؤال مباشر عبر جريدتكم لمحافظ الجيزة، خاصة مع دخول العام الدراسى الجديد، كيف تتخيل حال الطلبة من مختلف الأعمار وهم يعبرون الكوبرى على هذا الحال، فأى محاولة لأى طفل أن يلهو مع زميله مثلما يفعلون فى الفصول أو أمام المدارس فهذا يعنى مصرعهم».

من جانبه، علّق اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن المحافظة غير منوط بها تنفيذ كوبرى المشاة، وهذا منوط بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن العمل لايزال مستمرًا فى المراحل النهائية له.

وأشار سعيد محمود، رئيس مجلس إدارة شركة السعد للمقاولات، إلى أن الشركة مجرد منفذ لخطط ورسومات جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والذى أقر بإنشاء كوبرى مشاة بدرجات سلم فى تلك المنطقة، يساعد المواطنين على عبور المحور، مؤكدًا أن قرار تحويله إلى «كهربائى» أمر يتعلق بتنسيق محافظ الجيزة مع الجهاز.

وأكد «محمود» أنه سيتم الانتهاء من تشطيباته خلال يومين أو 3 على الأكثر، وذلك بعد تركيب سور سلم الصعود والنزول، وكذلك تسوية وتمهيد الأرض فى جسد الكوبرى.