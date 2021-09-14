صبا مبارك تشارك بـ«عرنوس» فى مهرجان الجونة السينمائى

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يشهد الفيلم الأردني القصير «عرنوس» للمخرج سامر البطيخي عرضه الأول عالميًا، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام خلال الفترة من 14- 22 أكتوبر المقبل، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة.

أحداث الفيلم تدور في يوم عادي داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج ومحمود بائع الذرة الذكي لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الاعتبار دناءة أصحاب المحال التجارية ما قد يعطل سير خطتهما.

صبا مبارك

الفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس.