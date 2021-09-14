سامح حسين يواصل بروفات «حلم جميل»

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يستعد الفنان سامح حسين لافتتاح عرضه المسرحي الجديد «حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، ومن إخراج إسلام إمام، والذي من المنتظر افتتاحه خلال أيام على المسرح العائم الكبير، حيث يواصل «سامح» بروفات العرض. وقال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفنى للمسرح إن الفرقة تواصل حاليا بروفات العرض.

وقال إسلام إمام مخرج المسرحية إن العرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.

«حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، الأغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.