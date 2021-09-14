أخبار عاجلة

بركان"كومبر فيجا" يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية -
عملية انقلابية فاشلة في السودان للسيطرة على الحكم -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

سامح حسين يواصل بروفات «حلم جميل»

Print
سامح حسين يواصل بروفات «حلم جميل» سامح حسين يواصل بروفات «حلم جميل»

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد الفنان سامح حسين لافتتاح عرضه المسرحي الجديد «حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، ومن إخراج إسلام إمام، والذي من المنتظر افتتاحه خلال أيام على المسرح العائم الكبير، حيث يواصل «سامح» بروفات العرض. وقال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفنى للمسرح إن الفرقة تواصل حاليا بروفات العرض.

وقال إسلام إمام مخرج المسرحية إن العرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.

«حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، الأغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن