«أيامنا الحلوة» و«ڤويس باند» و«كردان».. نجوم ساقية الصاوى فى سبتمبر

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تواصل ساقية الصاوى استقبال وتنظيم عدد كبير من الحفلات المتنوعة ضمن برنامجها الصيفى، وتستضيف فريق «أيامنا الحلوة» بعد فترة من الغياب عن مسارحها لإحياء حفل غنائى الجمعة 17 سبتمبر، بقاعة النهر، فى السابعة والنصف مساءً.. وتقدم الفرقة مجموعة من أغنيات الزمن الجميل، بالإضافة إلى المونولوجات والاسكتشات القديمة، بهدف«إعادة زمن الفن الجميل». الفرقة تأسست وخرجت للنور عام 2003 على يد المايسترو محمد عثمان الذى تبنى فكرة إعادة كل ما هو جميل فى فن الألفية الثالثة، وقرر «عثمان» أن يضم شخصيات تشاركه أهدافه.

وفى نفس الليلة فى السادسة مساءً حفل ليلة المونودراما الجمعة 17 سبتمبر بقاعة الكلمة، حيث تقدم ثلاثة عروض مونودراما فى ليلة واحدة وهى: «الخنزير» و«عديلة» و«المقهور» من إخراج ريمون زكى.

فرقة «أيامنا الحلوة»

العرض الأول مونودراما «الخنزير» من تأليف ماجد عبد الرازق، وإعداد مينا رأفت، وتمثيل مينا إبراهيم، وتدور أحداث العرض حول إنسان مشرد يعيش بين أكوام من القمامة وأثناء بحثه عن الطعام يعثر على حذاء رياضى كان يحلم به طيلة حياته، ملحمة فنية نسجها المؤلف ماجد عبد الرازق أضيف إليها بعض العناصر الدرامية المعاصرة مثل أزمة فيروس كورونا وتأثيرها السلبى على عمله وفقدانه لشريكة حياته بسببها. وما زال هذا النص من النصوص المسرحية المهمة والجميلة التى يرغب العديد من الفنانين فى تمثيلها على خشبة المسرح.

العرض الثانى مونودراما «المقهور»، تأليف عباس الحايك، إعداد وتمثيل مينا رأفت، يعبر هذا العرض عن تجربة حياتية معاصرة للجميع فى سوق العمل أضيف إليها المزيد من العناصر الدرامية، حيث تدور أحداث العرض حول معاناة موظف يتعرض للقهر من مديره المزاجى المصاب بجنون العظمة فيسبب له ضغوطا وأزمات نفسية، خاصةً مع تعرضه للقهر خلال ظروف نشأته فيكافح من أجل مواجهة مديره... فهل ينجح؟!.

فرقة «كردان»

والعرض الثالث بعنوان «عديلة»، من تأليف نهاد جاد، إعداد مينا رأفت، موسيقى وألحان ماجد جرجس موسى، تمثيل مها رضا، وهو العرض الحائز على جائزة «المركز الأول» فى مهرجان الساقية الخامس للمونودراما 2010 و«شهادة تقدير» لممثلته الفنانة مها رضا وجائزة «أحسن إخراج» لمخرجه أ. ريمون زكى، وذلك من لجنة التحكيم المكونة من (الدكتور الراحل هانى مطاوع والدكتورة الناقدة نهاد صليحة والدكتور الفنان عبداللطيف الشيتى).

ويستعد الفنان يحيى علاء لأول مرة لتقديم حفل غنائى السبت 18 سبتمبر بقاعة النهر فى الثامنة مساءً. يحيى علاء محمد أحمد من مواليد عام 1998 الإسكندرية، حصل على الدرع الفضية ثم الذهبية من يوتيوب، وهو أصغر مطرب فى الوطن العربى يحصد مليون متابع على قناته الخاصة، كما وصلت استماعات الأغانى الخاصة به داخل قناته الخاصة إلى أكثر من 140 مليون مشاهدة.

جانب من عروض ساقية الصاوي

يتبعه حفل الفنان أحمد حليم فى أول حفلاته الغنائية الأحد 19 سبتمبر بقاعة النهر.. وهو مطرب مصرى شاب من مواليد القاهرة ١٣ مايو ١٩٨٧ تخرج فى كلية علوم الحاسب فى أكاديمية القاهرة الجديدة، كانت أول أعماله الرسمية بتاريخ ١ يناير ٢٠١٨ أغنية «ياللى بتكراش عليه»، والتى حققت حضورًا كبيرًا له على الساحة الفنية. صدر أول ألبوماته «محبتش اللى حبتنى» 2019 ويتكون الألبوم من 12 أغنية، تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء والموزعين فى الوسط الفنى، منهم محمد النادى وأحمد راجح وسامح كريم وموزعين مثل طارق عبدالجابر ووسام عبد المنعم وتميم ويحيى يوسف وغيرهم. كما أصدر أغنية بعنوان «الفرح إمتى» فى آخر ٢٠٢٠ وبدأ بعدها تحضير ألبومه الثانى «الناظر»، الذى تم طرحه مؤخرًا.. وآخر حفلاته كان فى شم النسيم فى ساحة المنارة مع الفنانين تامر حسنى ومحمود العسيلى.

وتستقبل الساقية حفلًا غنائيًا لفرقة «كردان» على مسرح النهر، وذلك يوم الاثنين 20 سبتمبر فى السابعة مساءً. بقيادة الفنان وعازف العود والملحن على المنسى وتقدم الفرقة مزيجًا من كل أنواع الموسيقى وخاصةً الشرقية، مع تقديم أغانٍ منوعة من فترة الثمانينيات والتسعينيات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين.

جانب من عروض ساقية الصاوي

ويأتى حفل فرقة «فويس باند» الثلاثاء 21 سبتمبر بقاعة النهر فى السابعة والنصف مساءً. ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلاله باقة من أجمل الأغانى لكبار المطربين.

تم تأسيس فرقة «فويس باند» فى شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية، ومعد فى البرامج الغنائية والمواهب فى لبنان مايسترو فرقة «ذا فويس كيدز»، وأيضًا المايسترو أسامة الحسينى عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية وموزع موسيقى. وتتكون الفرقة من 15 عازفًا و14 مطربًا ومطربة، وقامت الفرقة بإحياء العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوى وعدد من المراكز الثقافية.

وتستضيف كذلك حفلًا شعريًا وغنائيًا بمشاركة كل من شاعر العامية السكندرى على حسن وشاعرة العامية مريم عزيز، الأربعاء 22 سبتمبر بقاعة النهر، فى الخامسة مساءً.

الشاعران قدما العديد من الحفلات بمحافظات مصر، ومن أهمها الاشتراك فى حفل للشاعر هشام الجخ.

ويعود المطرب أحمد شوقى لتقديم حفل على مسرح قاعة الحكمة، الخميس 23 سبتمبر فى الثامنة مساءً.

جانب من عروض ساقية الصاوي

أحمد شوقى مطرب مصرى تخرج فى معهد الموسيقى العربية، ويعشق الغناء والطرب الأصيل منذ الصغر، كان مثل أغلبية النجوم فى طفولتهم يغنون فى الحفلات المدرسية والمناسبات العائلية ليظهروا موهبتهم، كذلك فعل حتى أصبحت كل حياته، وقد امتهن واحترف الغناء مثل النجوم الكبار ليلحق بركبهم، وجاهد كثيرًا حتى كللت خطواته بالنجاح فى الغناء منذ عدة سنوات، وكانت أولى أغانيه التى قدمها بعنوان (أكيد ملاك) التى لاقت الاستحسان والإعجاب من الجميع.

وبعد هذه الأغنية، قدم عدة ألوان مختلفة من الأغانى ما بين اللون الطربى والشبابى الوطنى والدينى، ومن أكثر الأغانى التى لاقت استحسان الجمهور المصرى والعربى على مواقع التواصل الاجتماعى: «سيرك كبير»، «لاجل مصر»، «ضيعت عمرى»، «حب بالألوان».