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شيخ الأزهر يناقش مع سفير بغينيا الاستوائية إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية

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شيخ الأزهر يناقش مع سفير مصر بغينيا الاستوائية إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية شيخ الأزهر يناقش مع سفير بغينيا الاستوائية إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، السفير حداد الجوهري، سفير الجديد لدى غينيا الاستوائية، بمقر مشيخة الأزهر.

وأكد شيخ الأزهر خلال اللقاء أن برنامج تدريب الأئمة من مختلف الدول بأكاديمية الأزهر يؤتي ثمارًا طيبة في رفع كفاءة الأئمة وتدريبهم على التعامل مع القضايا المستجدة ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأنه في ظل الإجراءات والأوضاع التي فرضها وباء «كورونا» واصل الأزهر هذه الدورات عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الأزهر يكثف جهوده لنشر العلوم الإسلامية واللغة العربية، واستقبال الطلاب الوافدين من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأعرب السفير حداد الجوهري عن أهمية هذا اللقاء مع شيخ الأزهر ومناقشة فرص رفع مستوى التعاون التعليمي والدعوي مع غينيا الاستوائية لإمداد طلابها وأئمتها بمناهج الأزهر وخبراته في دعم التسامح ونشر الصورة الصحيحة للإسلام، مؤكدًا حرصه على تدعيم العلاقات التعليمية بين الأزهر وغينيا الاستوائية.

وناقش شيخ الأزهر والسفير الجوهري فكرة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية، من أجل تأهيل طلاب وأئمة غينيا الاستوائية للدراسة بالأزهر وتأهيلهم العلمي والديني.

المصرى اليوم

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