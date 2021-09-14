«كتفوها وطعنوها في رقبتها لسرقتها».. الإعدام لمبيض محارة وزوجته لقتلهما مُسنّة ببولاق

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قضت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لمبيض محارة وزوجته، لاتهامهما بقتل سيدة مُسنة عمدًا مع سبق الإصرار، بأن قاما بوضع عقار منوم سام في زجاجة عصير وقاما بخنقها حتى فارقت الحياة، لسرقة مصوغاتها الذهبية بمنطقة بولاق الدكرور.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين «(ملاك. ر)، 35 سنة، مبيض محارة، وزوجته (صباح. إ)، 21 سنة، ربة منزل، قتلا فوزية فايز، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على الخلاص منها وإزهاق روحها وأعدا مخططًا بأن استغلا وحدتها بمسكنها دون أنيس فتوجها إليها زاعمين زيارتها، وقاما بإعطائها زجاجة من العصير بعد أن دسا بها مسحوق لعقار منوم، وما إن احتست المجني عليها بعضا من العصير بدأت في فقدانها الوعي، فقاما المتهم الأول واقفًا خلف المجني عليها وقيد جيدها كاتمًا أنفاسها بمساعدة زوجته المتهمة الثانية ولف ذراعه دائريًا حول عنقها، وقاما بسحبها إلى أعتاب غرفتها وأسقطها على ظهرها أرضًا وكبلا معصميها بحبل ممتد إلى قدميها واستخرج سلاحه الأبيض «مطواة» ووجه لها عدة طعنات استقرت في عنقها من الأمام، وما إن أيقنا مفارقتها للحياة حتى سلبا مشغولاتها الذهبية وهاتفها الجوال وفرا هاربين».