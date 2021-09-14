المباريات الودية سلاح سامي لتجهيز سموحة قبل مواجهة بيراميدز في الكأس

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يواصل فريق الكرة بنادى سموحة تنفيذ المرحلة الأولى من فترة الإعداد تحت قيادة المدير الفني أحمد سامى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، وشهد المران مشاركة الصفقات الجديدة التي انضمت لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أحمد عيد مدافع فريق سيراميكا وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة ثنائى الأهلى بالإضافة إلى اليو سيلا، مهاجم الاتحاد التطواني وعمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، ومصطفى جابر الخواجة لاعب أبوقير للأسمدة، وبهاء مجدى لاعب البنك الأهلى.

وركز الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى على النواحي البدنية لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين خاصة الصفقات الجديدة في ظل ابتعاد بعض اللاعبين عن التدريب لفترات طويلة منذ انتهاء مسابقة الموسم الماضى، واستقر الجهاز الفنى لسموحة على خوض عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة لمنح اللاعبين مزيدا من التجانس والانسجام بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى الذين سيتم الاعتماد عليهم خلال الموسم المقبل والبداية ستكون بمواجهة فريق دلفى والرجاء وذلك استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس مصر.

على جانب آخر، يواصل أحمد سامى محاولاته القوية من أجل تدعيم الخط الأمامى للفريق بصفقات افريقية جديدة لتعويض رحيل الثلاثى حسام حسن وأحمد حمدى عبدالقادر ومصطفى فتحى، حيث يخطط لبناء مثلث هجومى سوبر في الموسم المقبل رغم رحيل العديد من العناصر الأساسية في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان سامى قد أعلن قائمة الفريق في الموسم الجديد والتى تضمنت 13 لاعبا وهم: الهانى سليمان وعمر صلاح ومحمد أشرف ورجب نبيل وأطهر الطاهر وشريف رضا وأحمد حمص وأحمد جمال ومحمود عزت وإسلام جمال ومحمود حليمو ومحمد نادى ومحمد كناريا، بخلاف قائمة التعاقدات الجديدة التي سيتم إرسالها في القائمة الثانية.