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يحسم قراره النهائي بشأن ضم نجم الترجي

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الزمالك يحسم قراره النهائي بشأن ضم نجم الترجي يحسم قراره النهائي بشأن ضم نجم الترجي

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حسم مسؤولو نادي برئاسة حسين لبيب، موقفهم من التعاقد مه الجزائري، رؤوف بن غيث، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان بن غيث، فسخ تعاقده مع الترجي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى النادي التونسي.

وعرض أحد كلاء اللاعبين على مسؤولي الزمالك في الأيام الماضية التعاقد مع اللاعب الجزائري في صفقة انتقال لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الإدارة بسبب موقف اللاعب القانوني مع الترجي وإمكانية تعرضه للإيقاف حال توقيعه لنادي آخر.

وتخوف مسؤولو القلعة البيضاء، من التعاقد مع بن غيث، ويتعرض بعدها للإيقاف أو فرض عقوبات مالية على النادي، الأمر الذي جعلهم يقررون صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الجزائري.

وتقدم نادي الترجي، بشكوى رسمية ضد رؤوف بن غيث، في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب فسخ عقده من طرف واحد وبدون سند قانوني.

يُذكر أن الزمالك دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الأنن بالتعاقد مع كل من عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة، مدافع أسوانن لمدة 4 سنوات، والتونسي حمدي المقاز، ظهير أيمن الترجي، لمدة 3 سنوات.

المصرى اليوم

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