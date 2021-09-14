نجم الأهلي السابق يقترب من الانتقال إلى صفوف بيراميدز

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يواصل نادي بيراميدز تحركاته في موسم الانتقالات الصيفية الجاري، من أجل التوقيع مع عدد من اللاعبين المميزين القادرين على حمل لواء الفريق في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ويشارك نادي بيراميدز في الموسم الجديد كممثل لمصر مع نظيره المصري البورسعيدي في البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ودخل نادي بيراميدز خلال الأيام الأخيرة في مفاوضات مع نجم خط وسط الفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأهلي هشام محمد.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب قد اقترب من ارتداء قميص بيراميدز، وأن الدخول في مفاوضات معه جاء بتوجيه من إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز.

ويعرف إيهاب جلال قدرات اللاعب جيداً منذ أن كان المدير الفني لفريق مصر المقاصة، حيث كان يعتمد عليه دائماً، لثقته في إمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة.