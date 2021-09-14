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هنا جودة تتقدم 653 مركزًا فى التصنيف العالمي لتنس الطاولة

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هنا جودة تتقدم 653 مركزًا فى التصنيف العالمي لتنس الطاولة هنا جودة تتقدم 653 مركزًا فى التصنيف العالمي لتنس الطاولة

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حققت هنا جودة معجزة تنس الطاولة المصرية، لاعبة منتخب الفراعنة والنادى الأهلي قفزة كبرى في التصنيف العالمي.

وارتقت هنا جودة للمركز 407 في التصنيف العالمي للكبار الصادر في الشهر الجاري، حيث تقدمت 653 مركزا.

ونالت جودة إشادة واسعة من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة نظير هذا المستوى الراقي الذي تقدمه والتطور الكبير والمستمر الذي جعلها تقفز هذه المراكز دفعة واحدة.

وصعدت هنا جودة أيضًا من المركز العاشر إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لتنس الطاولة ITTF لفتيات تحت 19 عامًا، مما جعلها في وضع قوي للتأهل لبطولة العالم للشباب، المقررة في البرتغال في ديسمبر المقبل.

وجاء تقدم هنا جودة بعد أن حققت المركز الثاني في البطولة الأفريقية وكانت قد حققت مفاجأة كبيرة بتغلبها فى نصف نهائي البطولة على دينا مشرف المصنفة الأولى أفريقيا وأفضل لاعبات .

وصنعت هنا جودة رقما تاريخيا، بعدما أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى المباراة النهائية من بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات عن عمر 13 عاما.

وتعد هنا جودة أصغر لاعبة مصرية تشارك فى تاريخ الأولمبياد حيث تبلغ من العمر 13 عاما.

المصرى اليوم

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