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وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان الوزارة

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وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان الوزارة وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان الوزارة

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لتفعيل كل ما يتصل ببنود هذه الاستراتيجية فيما يخص عمل الوزارة ،وذلم انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها، تلك الرؤية التي توجت بإطلاق الرئيس عبدالفتاح ،رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء تشكيل وحدة حقوق الإنسان بوزارة الأوقاف على النحو التالي: المهندس سمير محمد مصطفى الشال – القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف- رئيسًا، أحمد عطية أبوالوفا – رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية- عضوًا، الدكتور أحمد عبدالرؤوف محمد على ،مدير عام الشؤون القانونية عضوًا، الدكتور أسامة فخري الجندي ،مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف عضوًا، الدكتوره جُنيَّة محمود محمد عبدالرحمن– مدير عام الشؤون الطبية بمستشفى الدعاة – عضوًا.

كما ضمت الوحدة أيضاً: سمر إبراهيم محمود، مدير عام خدمة المواطنين، عضوًا، عبدالله محمدي سيد أحمد، مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – عضوًا.

وتعمل هذه الوحدة على تعزيز قيم المواطنة، والتسامح الديني، والإسهام في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، والوفاء بحقوق متحدي الإعاقة فيما يخص أعمال الوزارة وتنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة في بناء جميع المساجد الجديدة وعند إحلال المساجد أو تجديدها، وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيا إلى جانب نشرها إلكترونيًا.

المصرى اليوم

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