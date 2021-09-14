الأهلى يحمل بيرسى تاو مسؤولية إصابتة مع منتخب جنوب أفريقيا

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سادت حالة من الغضب الشديد داخل لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بسبب طريقة تعامل بيرسى تاو لاعب الفريق من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة قبل مشاركتة مع منتخب جنوب أفريقيا في الاجندة الدولية الأخيرة أمام زيمبابوى وغانا بتصفيات المونديال وموافقتة على تلقى جرعة علاج مسكن للمشاركة في المباراتين الدوليتين ما تسبب في تفاقم إصابتة بمزق العضلة الضامة مع وجود تجمع دموى ما تسبب في غيابه عن المشاركة مع الأهلى لمدة 6 أسابيع وفقا لتقديرات الجهاز الطبى بالاهلى .

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان لجنة التخطيط طلبت من الجهاز الفنى للفريق الإجتماع مع اللاعبين الدوليين خصوصا الأجانب للتشديد عليهم بضرورة الحذر من العلاج المسكن وعدم المجاذفة في المشاركة لتجنب تكرار سيناريو بيرسى تاو، بجانب وضع معايير لمشاركة الدوليين تضمن الحفاظ على سلامتهم لتجنب فقدان عناصر جديدة خلال الفترة المقبلة مع التهديد بفرض عقوبات مغلظة على أي لاعب يخفى إصابتة ويتعامل بشكل عشوائى مع الإصابات .

وكشف المصدر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة سيعقد جلسة خاصة مع بيرسى تاو لمناقشتة في ملف الإصابة الأخيرة لرفع تقرير إلى لجنة التخطيط بناء على طلبها لوضع طريقة جديدة مع الدوليين بما يضمن مصلحة كل الأطراف وبدون خسائر.