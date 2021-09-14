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رسميًا الكشف عن قائمة برشلونة لمواجهة فريق بايرن ميونخ

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رسميًا الكشف عن قائمة برشلونة لمواجهة فريق بايرن ميونخ رسميًا الكشف عن قائمة برشلونة لمواجهة فريق بايرن ميونخ

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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رسمياً ظهر اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق الكتالوني التي سيخوض بها مباراة بايرن ميونخ الألماني المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق برشلونة نظيره بايرن ميونخ مساء اليوم في مباراة ثأرية ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وحول موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، فمن المنتظر أن تنطلق المباراة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على أرض ملعب استاد كامب نو في كتالونيا.

ويدخل فريق برشلونة المباراة في غياب عدد من أهم لاعبيه للإصابة، وهم: الفرنسي عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي والدانمركي مارتن برايثوايت.

وجاءت قائمة فريق برشلونة الرسمية لمواجهة نظيره بايرن ميونخ، على النحو التالي:

الجدير بالذكر أن برشلونة يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.

المصرى اليوم

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