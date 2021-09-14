مدافع سموحة: هدفنا الفوز بالكأس.. ورحيل هذا الثلاثي «مؤثر»

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أكد محمود عزت مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، ان فريقه يطمح في التتويج ببطولة كأس مصر في النسخة الجارية.

وقال محمود عزت، في تصريحات تليفزيونية :«سموحة منذ صعوده إلى الدوري الممتاز، وهو يصل إلى أبعد نقطة في مسابقة كأس مصر، ونسعى لتحقيق هذا الأمر في النسخة الحالية للبطولة».

وأضاف :«هدفنا التتويج بمسابقة الكأس هذا الموسم»، مشيرًا «بالتأكيد سنتأثر برحيل الثلاثي مصطفى فتحي وأحمد حمدي عبدالقادر وحسام حسن، فهم أكثر من نصف قوة الفريق».

وتابع: «نيثق في قدرة احمد سامي، المدير الفني للفريق، والمهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي، في تدعيم الفريق بصفقات مميزة، خلال الميركاتو الصيفي، لتعوض رحيل هؤلاء اللاعبين».

يذكر أن سموحة دعم حتى الآن صفوفه بالتعاقد مع كل من عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه، لاعبي النادي الأهلي والغيني إليا سيلا، مهاجم اتحاد تطاوين التونسي والأنجولي داسافا وأحمد عيد مدافع سيراميكا كليوباترا ومصطفى الخواجة صانع ألعاب أبوقير للأسمدة وعبدالرحمن عامر، لاعب خط وسط إنبي.