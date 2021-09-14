قبل الإنطلاق.. 5 أندية تستهدف مقارعة الكبار في دوري أبطال أوروبا

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من المُقرر أن تنطلق مُنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء، حيث تستعد نخبة الأندية الأوروبية للتنافس على جائزة البطولة الأكبر على مستوى الأندية.

تشيلسي هو حامل لقب أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي في نهائي الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يتنافس كلا الفريقين مرة أخرى على الكأس. سيكون مانشستر يونايتد أيضًا في عملية البحث عن الأميرة الأوروبية بعد فترة انتقالات رائعة أعاد خلالها التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بينما يتباهى باريس سان جيرمان بأنه أفضل فريق في العالم بعد ضم أشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم. لكن الحدث الأكبر بالنسبة له وصول ليونيل ميسي، الذي غادر برشلونة بعد 21 عامًا.

يضم باريس سان جيرمان بالفعل لاعبين رائعين أمثال كيليان مبابي ونيمار، وهو بالتأكيد المُفضل لدى الكثير للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بينما من المتوقع أن تتنافس الأندية الكبيرة على الكأس، هناك العديد من الفرق الأخرى التي يمكن أن تحقق مفاجأة أو اثنتين في البطولة. قد لا يُتوقع من هذه الفرق أن تمضي بعيدًا في البطولة لكنها قادرة على تحدي الأندية الأكبر وتحقيق بعض النتائج الصادمة هنا وهناك.

دعونا نلقي نظرة على الفرق الخمسة التي يمكن أن تفاجئ الجميع في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم:

5- شاختار دونيتسك

بعد عرض شجاع في دوري أبطال أوروبا 2020-21 ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية فوق إنتر ميلان، يأمل شاختار دونيتسك في تحقيق المزيد هذا الموسم.

وفي التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تغلب شاختار على جينك بسهولة 4-2، وتفوق على موناكو في فوز مثير 3-2. تم وقعهم في نفس مجموعة ريال مدريد والإنتر للموسم الثاني على التوالي.

سيتطلع النادي الأوكراني بالتأكيد إلى القيام بأداء أفضل من إنجاز العام السابق في المركز الثالث. لقد تمكنوا من الفوز على ريال مدريد في كلتا المباراتين لكنهم احتلوا المركز الثالث خلف بوروسيا مونشنجلادباخ بفارق الأهداف.

يُفضل شاختار لعب كرة القدم بسرعة بسبب انتقالهم الرائع وهجماتهم المُرتدة السريعة، وهو سلاحهم الأساسي. لقد أضافوا أيضًا لاعبين رائعين إلى قائمتهم الممتاز بالفعل- بيدرينيو ولاسينا تراوري- وكلاهما صغار العُمر وقد يُظهروا الكثير من الإمكانات.

شهد إنتر رحيل لاعبين أساسيين والمدرب أنطونيو كونتي في الصيف بينما ريال مدريد في مرحلة انتقالية تحت قيادة المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي. على هذا النحو، يتمتع شاختار بالتأكيد بفرصة التغلب على المُنافسين في دوري الأبطال والوصول إلى دور الـ16 على الأقل.

4 فولفسبورج

قلب فولفسبورج التوقعات ليحتل المركز الرابع في الدوري الألماني الموسم الماضي، مستمتعًا بأفضل موسم له منذ حصوله على المركز الثاني في 2014-2015.

بعد حصوله على التأهل التلقائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من خلال احتلاله المركز الرابع في الدوري، حقق النادي الألماني فوزه في أول أربع مباريات في الدوري الألماني. مع تسجيل ستة أهداف واستقبل هدف واحد فقط، يتصدر فولفسبورج الدوري الألماني وهو الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله بنسبة 100 في المائة.

يأمل فولفسبورج في مواصلة مستواه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. لقد بنوا دفاعًا قويًا في الخلف ولديهم لاعبون شبان ومُبدعين في الهجوم. وسجل مهاجمهم النجم فوتر فيجورست 20 هدفًا في الدوري الموسم الماضي وبدأ الموسم الجديد بطريقة مماثلة، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة في أربع مباريات.

يقع فولفسبورج في واحدة من أكثر المجموعات سهولة في دوري أبطال أوروبا إلى جانب إشبيلية وسالزبورج وليل، ويملك كل فرصة للتقدم إلى مراحل خروج المغلوب.

3- ميلان

عانى العملاق الإيطالي من غياب لمدة سبع سنوات عن دوري أبطال أوروبا. لكن الروسونيري أنهى انتظاره بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ليضمن التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2013-14.

واجه ميلان مجموعة صعبة حقًا إلى جانب ليفربول وأتلتيكو مدريد وبورتو. ومع ذلك، لن يخاف العمالقة الإيطاليون من مواجهة الصعاب.

بدأ ميلان الموسم الجديد بأسلوب رائع، حيث فاز في أول ثلاث مباريات له، ولم تتلق شباكه سوى هدف واحد حتى الآن، ويمتلك أفضل دفاع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

شكّل فيكايو توموري وسيمون كيير شراكة قوية في الخلف، في حين أن المخضرمين أوليفييه جيرو وزلاتان إبراهيموفيتش أكثر من قادرين على قيادة الخط. لكنهم فقدوا اثنين من لاعبيه الرئيسيين وهما جيانلويجي دوناروما وهاكان كالهانوغلو هذا الصيف.

ومع ذلك، يتمتع ميلان بمزيج جيد من الشباب والخبرة في الفريق. سوف يُحولون بالتأكيد التغلب على أندية عملاقة أمثال ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

2- إشبيلية

تم تغيير إشبيلية بالكامل منذ وصول المدرب جولين لوبيتيجي. تمكن الإسباني من الفوز بلقب الدوري الأوروبي في موسمه الأول مع النادي بينما ساعدهم أيضًا في تحقيق المركز الرابع في الدوري الإسباني.

بدأ إشبيلية الدوري بطريقة رائعة هذا الموسم، حيث حصد ستة نقاط من أول مباراتين له في الدوري الإسباني. لكنهم تعرضوا لتعادل مُخيب للآمال إلى حد ما ضد إلتشي في أسبوع المباراة الثالث.

وتمكن النادي من التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا العام الماضي قبل أن يخرج على يد بوروسيا دورتموند. ومع ذلك، فقد أوقعتهم القرعة في مجموعة في المتناول هذا الموسم، حيث تضم كلاً من ليل وسالزبورج وفولفسبورج.

لم يتجاوز الفريق الأندلسي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في شكله الحالي. لكن يمكن أن يثبتوا أنهم أقوياء في حال صعودهم واستكمال مشوارهم في نسخة هذا العام.

1- بوروسيا دورتموند

فشل بوروسيا دورتموند في تقديم منافسة شديدة أمام بايرن ميونيخ الفائز بالدوري الألماني الموسم الماضي. لكنهم فعلوا ما يكفي ليحصدوا المركز الثالث ومكانًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

في الموسم الماضي، قدم دورتموند مشوارًا جيدًا في دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى ربع نهائي البطولة قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي. كان ذلك بفضل جلاد المُنافسين إيرلينج هالاند هداف البطولة برصيد 10 أهداف.

تحت قيادة المدرب الجديد ماركو روز، سيسعى دورتموند للبناء على ما حققه في المواسم السابقة. حيث وقع في موجودة متوازنة بجانب أياكس وسبورتينج لشبونة وبشيكتاش.

بدأ دورتموند موسم البوندسليجا الجديد بفوز على فرانكفورت بنتيجة 5-2 في سيجنال إيدونا بارك. لكن بعد ذلك، استسلموا للهزيمة 2-1 ضد فرايبورج. تبعوا ذلك بالفوز 3-2 و4-3 في مواجهات مثيرة ضد هوفنهايم وباير ليفركوزن على التوالي.