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مقتل مدني بانفجار قنبلة في "رأس العين" السورية

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مقتل مدني بانفجار قنبلة في "رأس العين" السورية مقتل مدني بانفجار قنبلة في "رأس العين" السورية

جى بي سي نيوز :- قُتل مدني، الأربعاء، إثر انفجار قنبلة يدوية في مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن القنبلة وضعها إرهابيون في كيس على جانب شارع في حي الكنائس وسط المدينة.

فيما أوضحت مصادر طبية في المدينة، لمراسل الأناضول، أن مدنيا قُتل جراء الانفجار.

وبدأت قوات الأمن في المدينة تحقيقا بالانفجار؛ حيث يُعتقد أن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي هو من نفذ العملية.

وحرر الجيشان التركي و الوطني السوري مدينتي رأس العين وتل أبيض من المنظمة ضمن عملية " نبع السلام" التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وعلقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع في 22 من الشهر ذاته.

المصر : الاناضول 

جي بي سي نيوز

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