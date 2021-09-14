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إطلاق مبادرة "مكني من مدرستي" بتعليم عسير

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لدعم الجوانب التقنية والمنصات التعليمية

إطلاق مبادرة

أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات؛ تنفيذ مبادرة "مكني من مدرستي" بهدف دعم المدارس فيما يتعلق بالجوانب التقنية والمنصات التعليمية.

وكان فريق عمل المبادرة قد عقد اجتماعًا تحضيريًّا، بمشاركة المساعد للشؤون التعليمية سفر البريدي، والمساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري، وإدارة الإعلام والاتصال، ومديري ومديرات مكاتب التعليم.

وجرى خلال الاجتماع تحديد الفئات المستهدفة وشركاء التنفيذ واستعراض آلية ترشيح المدارس الكبيرة والجدول الزمني للمبادرة.

وأوصى الفريق بترشيح ما بين مدرستين إلى خمس مدارس خبيرة في كل مكتب تعليم، والرفع بأسمائها وبياناتها.

وحثّ المجتمع التعليمي على الاستفادة من خبرات المدارس الخبيرة، إضافة إلى جمع تقارير من المدارس الخبيرة ورفعها للشؤون التعليمية.

إطلاق مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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