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عامل يقتل اثنين من أبناء عمومته بالرصاص بسبب الخلاف مع أحدهما على مبلغ مالي بسوهاج

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عامل يقتل اثنين من أبناء عمومته بالرصاص بسبب الخلاف مع أحدهما على مبلغ مالي بسوهاج عامل يقتل اثنين من أبناء عمومته بالرصاص بسبب الخلاف مع أحدهما على مبلغ مالي بسوهاج

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أنهى، اليوم، عامل حياة إثنين من أبناء عمومته بدائرة مركز ساقلتة في شرق محافظة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية إن المتهم طالب أحدهما بسداد مبلغ مبالى سبق وأن اقترضه منه، وعند رفضه أطلق عليه الرصاص من سلاح نارى بحوزته فقتله، وقتل آخر بطريق الخطأ تصادف جلوسه معه وفر هارباً.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساقلتة، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول «أحمد. م. أ» ٣٥ سنة، و«حسن. أ. ر»٣٣ سنة، من قرية «الجلاوية» بدائرة المركز، جثتين هامدتين، إثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالصدر والبطن، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وقوات من الشرطة، وجرى فرض تواجد أمنى مكثف في موقع الحادث.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن وراء الجريمة عامل من أبناء عمومة المجنى عليهما هارب من أحكام بالسجن في عدد من القضايا جملتها 75 سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره، وأنه توجه إلى المجنى عليه الأول لمطالبته بسداد مبلغ مالى سبق وأن إقترضه منه، ولما رفض أطلق عليه الرصاص من سلاح نارى بحوزته أثناء جلوسه أمام منزله فأصابه بطلقات متفرقة أودت بحياته، كما أصابت الطلقات المجنى عليه الثانى بطريق الخطأ أثناء جلوسه مع المجنى عليه الأول ولقى الآخر مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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