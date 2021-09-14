رئيس«برلمانية الإصلاح والتنمية»: الدولة المصرية تشهد تطورا جديدا بتوثيق كل إنجازاتها

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قال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد تطور جديد بتوثيق كل إنجازاتها بمنتهى الدقة والشفافية«، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة البيانات بشكل دقيق ومفصل.

وأضاف «أبوالعلا» في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء عقب حضوره مؤتمر اطلاق تقرير التنمية البشرية، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١، بمثابة ختم واعتراف دولي من الخبراء والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة، على تقرير يشهد انجازات مصر في جميع مكونات التنمية البشريه في شتي المجالات من تعليم وصحة واسكان ونمو اقتصادي غير مسبوق، في الوقت الذي يشهد فيه العالم معاناه اقتصاديه مع جائحة كورونا، مشيداً بوعد الرئيس بأن مبادرة حياة كريمة التي تشمل ٥٨ مليون مواطن، سوف تحدث طفرة في التقرير القادم.

و تابع أن مصر تحقق إنجازا يوما بعد يوم، فمنذ أيام الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واليوم تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار».

وأشار أبوالعلا، إلى حرص الدولة المصرية على توفير كافة البيانات والمعلومات وهو ما دفع كل مؤسسات الدولة للإشادة بمصر وجهودها في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه في إنساب الفضل لأهله، بعدما أكد أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي، بعد تقبله خطة الإصلاح الاقتصادى.

وأكد النائب أن تقرير التنمية البشرية بشأن مصر لم يأت من فراغ، وإنما نتاج جهود عظيمة وتنسيق على أعلى مستوى بين كافة الجهات في الدولة ومن بينها المجتمع المدني، قائلا: هذا التنسيق أدى إلى نجاح العديد من المبادرات التي نالت تقدير العالم كله مثل مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية وغيره