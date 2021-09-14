وزير الأوقاف: استحداث لجنة للتثقيف الرقمي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة التثقيف الرقمي للعمل على نشر ثقافة التحول الرقمي وتوضيح ايجابياته.

وتتكون لجنة التثقيف الرقمي من كل من: المهندسة رندا صلاح دسوقي- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي- رئيسًا، المهندسة غادة عبدالحليم محمد- مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني- عضوًا ،الدكتور محمد الشحات محمد أبوستيت- مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي- عضوًا الدكتور أشرف فهمي موسى- مدير عام التدريب- عضوًا، الشيخ محمد إبراهيم عبدالله عسكر- عضوًا، المهندس أحمد فاروق صلاح الدين زعتر- عضوًا ،المهندس محمد حسين على موسى- منسقًا للجنة.

وتكون اللجنة مسئولة عن إدارة عملية التثقيف الرقمي لجميع العاملين بالأوقاف من خلال محورين: الأول: التدريب على التعامل مع جميع وسائل التواصل الحديثة، الثاني: التنسيق مع القطاع الديني بالوزارة وخبراء التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، لتعظيم الاستفادة من وسائل ومواقع التواصل الحديثة، وتجنب مخاطر الاستخدام الخاطئ أو غير الآمن لها.