محافظ بني سويف يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية (صور)

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كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أوائل الثانويتين العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، والبالغ عددهم 13 مكرماُ، خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم على مسرح جامعة بني سويف بالتعاون بين المحافظة وأمانة حزب مستقبل وطن ببني سويف، وذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة.

شهدت الاحتفالية حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ(الدكتور عبدالله على مبروك،الدكتورة مني عبدالله،الأستاذة ميرفت ميشيل ،الدكتورعلى بدر،الأستاذ طه الناظر،الدكتورة حنان سليمان،الأستاذ نبيل حميدة،الأستاذ أحمد على عباس)الأستاذ عمروشحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم،الشيخ عصام حسني مديرمنطقة بني سويف ،الدكتور محمديوسف وكيل وزارة الصحة،الأستاذ مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، والمستشارحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية بنبي سويف، ومديرى الإدارات التعليمية والأزهرية وأسر وأولياء أمور الطلبة الأوائل المكرمين.

حيث هنأ المحافظ الطلاب المكرمين بتفوقهم المميز، والذى جاء في ظل ظروف استثنائية، مطالباً إياهم بالاستمرار على النجاح ومواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، مشيراً إلى أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين، مؤكدًا على أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حاملو مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، موجها تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم العام والأزهرى لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز، وموجها الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية.

فيما قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب المكرمين على تفوقهم، معربا عن تقديره لأسرهم على ما بذلوه من جهد لمعاونتهم على تحقيق هذا النجاح،الذي يعد نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، مشيراً إلى أن ما حققه الطلاب خطوة أولى في مسيرة حياتهم التي تبدأ أولى مراحلها بالالتحاق بالجامعة التي تحتاج ليس فقط إلى مجهود علمي في المذاكرة فقط،بل يحتاج الطالب الجامعي أن يكتسب خلال دراسته بالجامعة لمهارات أخرى تؤهله لخوض غمار الحياة، متسلحاً بأدوات جديدة وفكر واع وإدراك مستنير.

من جانبه، تقدم النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، بالتهنئة للأوائل وأولياء أمورهم، معرباً عن سعادته بتنظيم هذه الاحتفالية لمشاركة أهالي وأسر المكرمين فرحتهم بحصد ثمار تعبهم وكفاحهم، مؤكدا أهمية الحفاظ على التفوق من خلال الجد والاجتهاد والالتزام الدائم، مشيرا إلى أن الحزب يدعم جهود أجهزة ومؤسسات الدولة في العملية التعليمية بجميع مراحلها، وأن أبواب الحزب مفتوحة أمام المتميزين في كافه المجالات في إطار تعليمات الأمانة المركزية للحزب بتكريم المتميزين بجميع المحافظات.

من جهته، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن شكره وتقديره الكبير لحرص د. محمد هانى غنيم على تكريم المتفوقين، والذى جاء في ظل ظروف استثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما مثل عبئا إضافيا على الطلاب وذويهم على السواء، داعيا الطلاب إلى مواصلة التفوق في المرحلة الجامعية وتحقيق مستقبل أفضل، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم مصر.

في حين، أشاد رئيس المنطقة الأزهرية، بحرص المحافظ د.محمد هانى غنيم على تكريم المتفوقين، والذي يعد تكريما للمنظومة بأكملها من معلمين وأولياء أمور وطلاب وقيادات تعليمية، متمنيا مزيد من التفوق والنجاح لأبنائنا في مختلف المجالات، مؤكدا على أجهزة المحافظة تحت قيادة المحافظ لا تدخر جهدا في سبيل دعم الأزهر في الخروج بعملية الامتحان بالشكل اللائق والمناسب، ومثمنا دور قيادات المنطقة الذين بذلوا قصارى الجهد، وأن اليوم هو ثمرة لجهود الجميع.

في المقابل أعرب أهالي وأولياء أمور الطلاب الأوائل عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ بني سويف الذي حرص على تكريم الأوائل دون استثناء سواء في التعليم الثانوي العام والفني ،مؤكدين على أن تكريم الدولة لأبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم الغالى مصر.

وفي أجواء سادتها الفرحة، أعرب عددًا من الطلاب والطالبات عن سعادتهم الكبيرة بالتكريم،حيث عبر أولياء الأمور عن تقديرهم لمحافظ بني سويف وحرص على مشاركتهم فرحتهم بتكريم أبنائهم الأوائل سواء في التعليم الثانوي العام والأزهري والفني،مؤكدين على أن تكريم أبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة.

تضمنت الاحتفالية بعض الفقرات الفنية والغنائية،حيث تم تكريم الطلاب الأوائل وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا ممنوحة لهم، والتى سلمها لهم المحافظ ورئيس الجامعة وأمين الحزب،حيث تم تكريم 18 طالبا ً وطالبة من أوائل الثانوية العامة بواقع 6 طلاب بالشعبة العلمية للعلوم وهم (بلال مصطفى إبراهيم،عبدالرحمن محمد سيد،نوران محمد رمضان،سهيلة محمد خالد،أبرار عبدالعليم عبدالمجيد،بيتر نادي صدقى) و6 طلاب من علمى رياضة وهم (بلال رمضان حلمى ،أشرف مدحت قيصر،أحمد محمد عبداللطيف،أحمد أيمن زين العابدين،أنطوني أيمن ألفى،أحمد عمرو على)،و6طلاب للشعبة الأدبية وهم (محمد سامح أحمد، فاطمة الزهراء مسلم، عبدالله أبوالخير سليمان، ندى محمد عبدالمنعم، مصطفى حمدي كامل، شهد وليد محمد).

كما تم تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية وعددهم 7 طلاب وهم (إبراهيم سليم إبراهيم،عبدالله شحاتة فهمي،سادات صبري عبدالفتاح، أميرة محمد محمد، كريم ربيع عبدالكريم، محمد عبدالنبي عبدالحميد، طارق شعبان محمود)، 6 من أوائل الدبلومات الفنية وهم (نورهان محمد أحمد، شهد مصطفى عبدالعزيز، فاطمة محمد قرني، مريم أيمن طه، أحمد مصطفى أحمد، يوستينا يوسف عدلي)ـ بالإضافة إلى إهداء دروع من الحزب لكل من المحافظ«د.محمد هاني غنيم»،ورئيس جامعة بني سويف،وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المنطقة الأزهرية ومدير التعليم الخاص ومديري الإدارات التعليمية وعدد من المعلمين المتميزين المشاركين في المجموعات الدراسية.